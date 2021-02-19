تراجع اسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، هبوطا محدودا بقيمة جنيهين فقط، مع استمرار تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 1774 دولاراً، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 778 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 سجل 667 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 889 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6224 جنيها

اونصة الذهب 1774 دولار

أكد ممدوح عبد الله، أحد منتجى الذهب فى مصر، أن الذهب يحاول الآن تعويض خسائره التى مُنى بها على مدار تعاملات هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الذهب قد يرتفع مجددا فى التعاملات لكن لن يكون ارتفاعا كبيرا لعدد من الأسباب، أهمها أن جاذبية السندات لا تزال تؤثر على قرارات المستثمرين، وكذلك لأن الدولار يشهد انتعاشة جزئية ومن ثم تكاليف حيازة الذهب قد تكون أعلى بقليل.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستثمر يسعى إلى تحقيق مكاسب أضمن من خلال اللجوء إلى السندات الأمريكية، والتى سجلت عائدات هى الأفضل تقريبا منذ فبراير 2020، وهذا مناخ بالنظر إليه كصورة عامة سيدعم هبوط الذهب، لكن إجمالا سيحاول المعدن الأصفر تعويض هذه الخسائر، مدعوماً بغموض كبير يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا.