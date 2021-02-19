تحليل استخدام مكمل غذائى مشتق من الأبقار للوقاية من الآثار الجانبية لـ كورونا

كتبت إيناس البنا

أطلق معهد مستشفى ديل مار للأبحاث الطبية (IMIM) ومستشفى ديل مار وجامعة كاليفورنيا - ديفيس وجامعة تكساس، تجربة سريرية لتحليل مدى فائدة المكملات الغذائية في منع أسوأ الآثار الجانبية لـ فيروس كورونا.

تبحث الدراسة المنشورة على موقع " medical" في الجلوبولين المناعي المشتق من الأبقار، والذي ثبت في نماذج حيوانية أنه يقلل الالتهاب الناجم عن العدوى، والتقدم إلى أشكال أكثر خطورة من المرض، ومتلازمة ما بعد كورونا.



الجلوبين المناعى من الابقار

يعتمد المكمل الغذائي الذى يسمى (EnteraGam ، المصنوع من قبل شركة EnteraHealth الأمريكية) على مصل بقري (حليب من الأبقار) ، وهو غني جدًا بالجلوبيولين المناعي، المعروف أيضًا باسم الأجسام المضادة ، وهو أحد العناصر التي يستخدمها الجهاز المناعي للكشف عن والتعرف على الفيروسات والبكتيريا الضارة.

يتم تجفيف المنتج بالتجميد، مما يسمح للجلوبيولينات المناعية باستعادة شكلها الأصلي عندما تصل إلى المعدة، حتى يتمكنوا من القيام بمهمتهم المتمثلة في تحديد البروتينات الفيروسية وتنبيه جهاز المناعة إلى وجودها.

يوضح الباحث الرئيسي في التجربة، أن "الهدف من العلاج هو عزل الفيروس والمساعدة في القضاء عليه من أحد مستودعاته الرئيسية في الجسم بالأمعاء، حيث يرجع وجود فيروس كورونا في هذا الجزء من الجسم إلى حقيقة أن نسيج بالمعدة يعبر عن كمية كبيرة من أحد مستقبلاته، وهو إنزيم ACE2 ، الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية والتكاثر.

تكملة للعلاجات القياسية



ووفقا للباحثين، فإن هذا النهج لا يحل محل العلاجات التي يتم تقديمها بالفعل للمصابين بـ فيروس كورونا، ولكنه يكملهم ويعزز من العلاجات، حيث يأخذ المرضى المكملات عن طريق الفم ، مرتين في اليوم لمدة أسبوعين ، ولديهم فترة متابعة أخرى مدتها أسبوعين.

في المجموع ، ستحلل الدراسة 420 مريضًا ، منهم 280 سيتناولون مكمل EnteraGam.

فرضية الباحثين، التي تم توضيحها بالفعل في نماذج حيوانية، هي أن تناول EnteraGam "قد يقلل من خطر التقدم من أشكال خفيفة من المرض ، والتي لا تتلقى حاليًا علاجًا محددًا، إلى أشكال أكثر حدة ، بالإضافة إلى الالتهاب الذي يسبب ذلك.

أظهرت تجربة باستخدام فيروس كورونا البقري " وهو نوع من أنواع فيروسات كورونا تصيب الأبقار"، في العجول تأثيرًا وقائيًا مهمًا في الحالات التي تلقت الجلوبولين المناعي عن طريق مصل البقر، كما قلل مصل البقر المحتوي على الجلوبولين المناعي من الالتهاب الجهازي في حالات العدوى الفيروسية المعوية.