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تجاوز الـ60 عاما والرياضة فى دمه.. حكاية مهندس يمارس الرياضة على كورنيش النيل

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:24 م
تجاوز الـ60 عاما والرياضة فى دمه.. حكاية مهندس يمارس الرياضة على كورنيش النيل
المنيا - حسن عبد الغفار

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"البرنس" هذا لقبه منذ أن كان صغيرا يمارس لعبة رفع الأثقال، تدرب على يده العديد من النجوم، ولم يمنعه عمله كمهندس زراعى عن ممارسة الرياضة والحرة والتمارين، وبعد خروجه على المعاش وتجاوزه سن 65 عاما أصبحت الرياضة جزءا منه يمارسها بشكل يومى ويستخدم فى ممارسة الرياضة أدوات من الطبيعة.

المهندس عبد المهيمن شحاته من أبناء محافظة المنيا، الذى كان أحد لاعبى رفع الأثقال المشهود لهم بالأخلاص والجدية والمهارة، يخرج كل يوم من بيته قاصدا الأماكن المفتوحة لممارسة التمارين سواء على جذع شجرة أو عمود إنارة أى شىء المهم أن يؤدى تمارينه اليومية .

لم يمنعه السن بل هو يؤكد أن العمر لا يحسب بعدد الأيام والرياضة تعد حياة الإنسان وممارستها لا بد أن تكون بشكل دائم للحفاظ على الصحة .

وقال عبد المهيمن، إن هناك بعض الانتقادات من بعض الشباب لكن أنا لا أشعر بعمرى وإنما أشعر أننى شاب فى العشرينات، والرياضة هى شريك أساسي أمارسه بشكل يومى خاصة بعد التقاعد وخروجى على المعاش، مضيفا أن التحدى للنفس هو أهم تحدى لو نجح الإنسان فيه حقق المعجزات، وأنا أتحدى نفسى حتى أحقق ما أطمح إليه وإذا كان العمر فيه يوما واحدا سأظل أمارس فيه الرياضة.

ولفت إلى أن البعض من أقاربى يقولون لى العمر تقدم بك احذر لكننى أقول إن ذلك الكلام لا يعنينى فى شىء وسأظل فى الطريق حتى النهاية، مؤكدا أن ممارسة التمارين تكون فى أى مكان لا يضع الإنسان عراقيل لنفسه بحجة قلة المال ويقول الشارع مفتوح للجميع بالمجان.

 

المهندس عبد المهيمن شحاته أثناء ممارسة الرياضة
المهندس عبد المهيمن شحاته أثناء ممارسة الرياضة

 

المهندس عبد المهيمن شحاته تجاوز الـ60 والصحة شباب
المهندس عبد المهيمن شحاته تجاوز الـ60 والصحة شباب

 

المهندس عبد المهيمن شحاته يلعب الرياضة
المهندس عبد المهيمن شحاته يلعب الرياضة

 

المهندس عبد المهيمن شحاته يمارس الرياضة يوميا
المهندس عبد المهيمن شحاته يمارس الرياضة يوميا

 

المهندس عبد المهيمن شحاته
المهندس عبد المهيمن شحاته

 


ممارسه الرياضه

كورنيش النيل

المهندس عبد المهيمن

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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