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بيل جيتس: ينبغى السماح لترامب بالعودة إلى مواقع التواصل الإجتماعى

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:43 م
بيل جيتس: ينبغى السماح لترامب بالعودة إلى مواقع التواصل الإجتماعى بيل جيتس
كتب محمد جمال

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قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، إنه ينبغي على الأرجح السماح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم حظره من تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وأعرب جيتس عن اعتقاده بأنه سيُسمح لترامب باستئناف نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى، على الرغم من أنه يتوقع وضع إشارة على أي منشور يشاركه ويتحدث فيه عن نظرية المؤامرة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال: "أعتقد أنه في مرحلة ما من المحتمل أن يسمح له (لترامب) بالعودة، وربما ينبغي السماح له بالعودة.. إنه أمر غريب عندما تقول أن الانتخابات قد سرقت دون أي دليل، لكنني أراهن أنهم سيجدون طريقة للسماح له بالعودة"، وأضاف: "قد يتم تصنيف العديد من منشوراته (ترامب) على أنها مزيفة، لكن سيكون من الممتع مشاهدته".

وقد تم حظر ترامب من مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلقاء اللوم عليه في تحريض مناصريه على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.


بيل جيتس

ترامب

تويتر

فيس بوك

يوتيوب

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