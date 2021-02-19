بقاء الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث فى المستشفى حتى الأسبوع المقبل

لندن (رويترز)

قال مصدر ملكى اليوم الجمعة، إن من المرجح أن يبقى دوق إدنبره البريطانى الأمير فيليب فى المستشفى حتى الأسبوع المقبل، مضيفا أن الأطباء يلزمون جانب الحذر بدرجة كبيرة وأن الدوق ما زال فى حالة معنوية مرتفعة.

ودخل زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عاما المستشفى يوم الثلاثاء، على سبيل الاحتراز بعد أن شعر بالإعياء من مرض لا علاقة له بكوفيد-19.

وقال المصدر "بعد التشاور مع طبيبه من المرجح أن يبقى دوق إدنبره فى المستشفى تحت الملاحظة والتماسا للراحة خلال العطلة الأسبوعية وحتى الأسبوع المقبل".

ومضى يقول "مثلما قلنا فى السابق يعمل الطبيب بكثير من الحذر وما زال الدوق فى حالة معنوية مرتفعة"، وتلقى كل من فيليب والملكة (94 عاما) الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 فى يناير