بريطانيا تسجل 533 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لندن (رويترز)

سجلت بريطانيا 533 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة مقابل 454 أمس، بحسب الأرقام الحكومية.

كما سجلت 12027 إصابة جديدة وهو نفس الرقم تقريبا فى اليوم السابق، ووصل عدد الأشخاص الذى تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كوفيد-19 إلى 16 مليونا و875536.