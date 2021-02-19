بدء التشغيل التجريبى لمعمل الـPCR الجديد بسفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، التشغيل التجريبي لمعمل الـPCR الجديد بمدينة سفاجا، تمهيدا لبدء العمل به بداية من الأحد المقبل، حيث تم إنشاء وتجهيز المعمل بالإدارة الصحية بسفاجا وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه لخدمة أهالى الجنوب وركاب ميناء سفاجا البحرى ومطار مرسى علم.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن الهدف من معمل الـ PCR بسفاجا تخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، وللتيسير على المواطنين وذلك ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتشمل الخطة تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.



مدير الصحة يشهد التشغيل التجريبي للمعمل



مدير الصحة يشهد التشغيل التجريبي للمعمل



معمل الـpcr