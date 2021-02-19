اليوم السابع
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بايونتيك: لقاحنا مع فايزر لم يعد يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة للغاية

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:56 م
بايونتيك: لقاحنا مع فايزر لم يعد يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة للغاية لقاح كورونا
إبراهيم حسان

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أعلنت شركة بايونتيك، عن أن لقاحها مع فايزر لم يعد يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة للغاية، متابعه: "يمكن حفظ لقاحنا في 15 درجة تحت الصفر بعد أن كان يحتاج 70 درجة تحت الصفر"، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلنت اليابان بدء حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بإعطاء لقاح فايزر - بايونتيك للعاملين في مستشفى بطوكيو في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا التغلب على الصعاب واستضافة دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

 

كان العاملون في مركز طوكيو الطبي من بين الأوائل ضمن نحو 40 ألفا من الإخصائيين الطبيين الذين تم استهدافهم لتلقي الشحنات الأولية من اللقاح. وسيتبعهم 3.7 مليون من العاملين في القطاع الطبي ثم 36 مليون شخص في سن 65 وما فوق.


لقاح كورونا

بايونتيك

فايزر

انتشار فيروس كورونا

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