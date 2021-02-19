بايدن: ناسا أثبتت عدم وجود شئ خارج نطاق الإمكانات بما فعلته فى المريخ

كتب محمد شعلان

هنأ الرئيس الامريكي جو بايدن، وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بعد هبوط مركبة الفضاء (برسيفيرانس) على سطح المريخ، وتجاوزها بنجاح مرحلة هبوط محفوفة بالمخاطر، وغرد بايدن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تهانينا لوكالة ناسا ولكل من ساهم بعملهم الجاد في جعل الهبوط التاريخي لـPerseverance ممكنًا. لقد أثبت اليوم مرة أخرى أنه مع قوة العلم والبراعة الأمريكية، لا يوجد شيء خارج نطاق الإمكانات".



بايدن على تويتر

واخترقت مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الغلاف الجوي للمريخ امس الخميس، وهبطت بسلام على سطح حفرة شاسعة ، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

وهلل مديرو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والواقع قرب لوس انجليس فرحين مع وصول إشارات لاسلكية تؤكد نجاة المركبة الجوالة، التي تضم ست إطارات، من عملية هبوط محفوفة بالمخاطر ووصولها إلى هدفها في حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

وبدءًا من الصيف ، سيحاول Perseverance جمع 30 عينة من الصخور والتربة ، ليتم إرسالها إلى الأرض في وقت ما في ثلاثينيات القرن الحالي لتحليلها في المختبر.

وقالت كاتي ستاك مورجان ، عالمة الجيولوجيا في وكالة ناسا: "إن مسألة ما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض هي أحد الأسئلة الأساسية التي يمكننا طرحها".

ويأمل العلماء في العثور على بصمات حيوية مدمجة في عينات من الرواسب القديمة التي صممت Perseverance لاستخراجها من صخور المريخ لتحليلها مرة أخرى على الأرض - وهي أول عينات من هذا القبيل جمعتها البشرية من كوكب آخر.

وتتضمن حمولة Perseverance أيضًا مشاريع إيضاحية يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للمريخ ، بما في ذلك جهاز لتحويل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ إلى أكسجين نقي.