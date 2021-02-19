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بايدن: أمريكا تتعهد بـ2 مليار دولار لآلية كوفاكس لدعم التطعيم فى الدول الفقيرة

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:43 م
بايدن: أمريكا تتعهد بـ2 مليار دولار لآلية كوفاكس لدعم التطعيم فى الدول الفقيرة بايدن
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن أننا مهتمون بتعزيز الشراكة بين أمريكا وأوروبا، و سنعمل مع شركائنا في العالم للتصدي للتحديات التي تواجهنا، وملتزمون بشراكتنا مع حلف الناتو، مضيفا أن أمريكا تتعهد بـ2 مليار دولار لآلية كوفاكس لدعم التطعيم في الدول الفقيرة.

وأضاف خلال خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن مهمتنا في العراق حيوية لمواجهة تهديدات داعش، و لن نسمح لداعش بتهديد الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا، مضيفا أننا سنحرص على ألا تتحول أفغانستان مجددا منطلقا لتنظيم القاعدة، مؤكدا ان روسيا هاجمت ديمقراطيتنا ونمط معيشتنا.

وتابع : أمرت بوقف سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، و يجب أن نتحضر لمواجهة استراتيجية وطويلة مع الصين، مضيفا أننا يجب التعاون بشكل كامل مع أوروبا للتصدي لتهديدات روسيا.

أوضح : يجب أن تتوقف إيران عن نشاطها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، و نسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران، مضيفا أننا يجب منع المنظمات الإرهابية من الوصول لأسلحة نوعية، وعلينا أن نتصرف مع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.


بايدن

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