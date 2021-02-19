باكستان: على أمريكا التشاور مع طالبان إذا أرادت تأخير الانسحاب من أفغانستان

واشنطن (رويترز)

قال سفير باكستان فى واشنطن أسد مجيد خان اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة يجب أن تتشاور مع طالبان حول أى تمديد لمهلة الأول من مايو للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان ويجب ألا تقرر ذلك من جانب واحد.

جاءت تصريحات السفير الباكستانى فى الوقت الذى تراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اتفاق فبراير 2020 مع طالبان وهى المراجعة التى يتوقع أن تحدد ما إذا كانت ستلتزم بالمهلة المحددة لانسحاب آخر جندى أمريكى من أطول حرب أمريكية إلى الآن.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن طالبان لم تحترم الالتزامات التى قطعتها على نفسها فى الاتفاق وإن الظروف ليست مواتية لتقدم عملية السلام وسط تصاعد العنف الذى تتحمل طالبان مسؤوليته.