انقلاب يخت بسبب شدة الرياح أمام الجزيرة الخضراء بفرع رشيد دون إصابات.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

انقلب يخت خاص على جانبه، اليوم الجمعة، بنهر النيل فرع رشيد، فى الجهة المقابلة لقرية الجنايده التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية، ولشدة الرياح ودخول المياه لليخت.

وقال جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن محمد فوزى، رئيس قرية الجزيرة الخضراء، أبلغه بانقلاب اليخت من ناحية مدينة رشيد، وكان يرسو على الشاطئ، ولا توجد إصابات لعدم وجود ركاب به، وكان يستقله حارسان وخرجا دون أن يحدث لهما مكروه.

وأضاف فهمي، أن رئيس قرية الجزيرة الخضراء توجه لرشيد، لتقديم أى مساعدة لإعادة اليخت لوضعه الطبيعى، وأنه أبلغ اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، لتقديم أى مساعدة.



جانب من انقلاب اليخت