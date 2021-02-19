انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن افتراضيا بسبب جائحة كورونا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أنه انطلق مؤتمر ميونخ للأمن افتراضيا بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس الأمريكى اليوم الجمعة، كلمة أمام مؤتمر ميونخ الأمنى الذى يعقد فتراضيا فى ظل استمرار تفشى جائحة كورونا. وقالت مجلة نيوزويك إنه من المتوقع أن يشدد بايدن على التعددية، إلا أن خطابه يأتى فى الوقت الذى تكشف فيه البيانات عن فقدان الأوربيين الثقة ف الولايات المتحدة.

وفى المؤتمر الذى يعقد سنويا ويتناول السياسة الخارجية الأمن، من المتوقع أن يقول الرئيس الأمريكة إن إدارته ابتعدت عن شعار سلفه دونال ترامب "أمريكا أولا" مع وجود التحديات التى تمثلها روسيا والصين وأفغانستان على أجندته، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس .

لن خطاب بايدن الجمعة يأتى بعدما وجد استطلاعا للرأى أن الأوروبيين يشكون فى أن الولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليها لحماية القارة.

وأشار الاستطلاع الذى شمل 1500 شخص من 11 دولة، 10 من الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، أن 10% فقط من المشاركين يعتقدون أن الولايات المتحدة شريك أمنى يمكن الاعتماد عليه وسيظل يحمى أوروبا. بينما يعتقد ثلثا المشاركين فى استطلاع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أن بلدهم لا يمكنه الاعتماد على الدعم الأمريكى فى قضية كبرى.