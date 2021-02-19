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اليونسكو: جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب للتعليم بالتاريخ

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:52 ص
اليونسكو: جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب للتعليم بالتاريخ فيروس كورونا - أرشيفية
إبراهيم حسان

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قالت منظمة اليونسكو، إن جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب في التعليم في التاريخ، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة،  كشف تقرير أعده نشطاء فى مكافحة الفقر، أن الدول الغنية فى طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، فى حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا، وفى تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة (وان)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.

وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح، وركز التقرير على وجه الخصوص على العقود التي أبرمتها أكبر خمس شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19 وهي فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.

 


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