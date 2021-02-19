وكانت الحكومة الصومالية، حظرت التجمعات العامة، منوة إلى ظهور خطر جائحة كوفيد-19 مجددًا في البلاد الذي أدى إلى وفاة أكثر من 170 شخصًا.



تجدر الإشارة إلى أن الصومال لم تلتزم بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر الماضي، والتي كان من المفترض أن يتبعها إجراء انتخابات رئاسية قبل موعد انتهاء الولاية القانونية للرئيس الصومالي الحالي، محمد عبدالله فرماجو، الذي كان في 8 من فبراير الجاري.