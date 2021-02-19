النيابة تطلب التحريات حول دهس سائق سيارة لطفل عن طريق الخطأ فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول دهس سائق سيارة نقل، لطفل عن طريق الخطأ، أثناء عودته للسيارة بالخلف، وبدأت التحقيق مع السائق.

وكشفت التحقيقات أن سائق سيارة نقل محملة بالأسمنت دهس طفلا، يبلغ من العمر 6 سنوات في بولاق الدكرور، أثناء عودته للخلف.

وقال السائق في التحقيقات أنه لم يقصد دهس الطفل ولم يراه أثناء قيادته السيارة، فأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل في حادث تصادم ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، صدمته سيارة نقل، تم التحفظ على قائدها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.