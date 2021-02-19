النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تورط أفراد عصابة سرقة رواد البنوك

أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال التحريات فى واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جرائم السرقة باسلوب التتبع من أمام البنوك بمدينة بدر، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الجريمة.

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، ركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة المبلغ من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات حدد رجال المباحث السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالإشتراك مع أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية حيث أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما وكذلك مبلغ مالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .