اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 03:36 م
خالد صلاح
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المغرب يؤكد احتفاظ زامبيا بسفارتها وقنصليتها على أراضيه

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:15 م
المغرب يؤكد احتفاظ زامبيا بسفارتها وقنصليتها على أراضيه المغرب
أ ش أ

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 أكدت وزارة الشئون الخارجية المغربية احتفاظ زامبيا بسفارتها وقنصليتها على الأراضي المغربية، وذكرت وزارة الشئون الخارجية المغربية في بيان أن نظيرتها فى جمهورية زامبيا أكدت فى بيان اليوم الجمعة، أن سفارتها في الرباط وقنصليتها في مدينة العيون ما زالتا جزءا من البعثات الدبلوماسية لجمهورية زامبيا في المملكة المغربية، وأن سفارتها وقنصليتها اللتين تم تدشينهما في أكتوبر 2020، يديرهما فريق من الدبلوماسيين الزامبيين.


ووفقا لبيان وزارة الشئون الخارجية في زامبيا فإنه بمجرد السيطرة على جائحة كوفيد-19، سيتم تعزيز طاقم موظفي البعثتين في الرباط والعيون لفتح أبوابهما أمام العموم"، مؤكدة أن مهمة تمثيليتي جمهورية زامبيا في المغرب ستتمثل، بالخصوص، في العمل على راحة ما يزيد عن 300 طالب زامبي بمختلف جهات المغرب.


وأشار البيان الى أن "أي معلومات تتعارض مع البيان بشأن وضع التمثيليتين الدبلوماسيتين يجب اعتبارها مضللة".


المغرب

زامبيا

مدينة العيون

جائحة كورونا

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