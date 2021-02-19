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المجلس الأعلى للجامعات يناقش غدا الخريطة الزمنية للعام الجامعى

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:23 ص
المجلس الأعلى للجامعات يناقش غدا الخريطة الزمنية للعام الجامعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى غدا السبت اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى، والذى ينعقد فى جامعة حلوان، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 /2021 وذلك بعد أن تم مد إجازة الفصل الدراسى الأول اسبوع بسبب فيروس كورونا .

ومن المقرر أن يتطرق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال الاجتماع إلى مناقشة رؤساء الجامعات حول استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى إضافة إلى خطة الجامعات للوقاية من فيروس كورونا مع عودة الدراسة .

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أوضحت أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

-مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

 


وزير التعليم العالي

التعليم العالى

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مد الاجازة

تأجيل الدراسة

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