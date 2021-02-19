المالية توافق على تسويات الدرجات المالية للعاملين بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية على التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع مراعاة أن يتم التسكين على المستويات الوظيفية، طبقا لقانون الخدمة المدنية وإعادة تسكينهم طبقا للتسكين الجديد بعد التسوية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لجهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية وكل من ساهم وبذل جهد من أجل سرعة اتخاذ هذا القرار من أمناء الجامعة السابقين وإدارة الموارد البشرية بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل بالجامعة.