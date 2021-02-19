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الكنيسة الإنجيلية تقرر عودة الصلوات بمصر بعد تعليقها بسبب كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:38 م
الكنيسة الإنجيلية تقرر عودة الصلوات بمصر بعد تعليقها بسبب كورونا جانب من الاجتماع
كتب مايكل فارس

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اجتمع اليوم الجمعة المجلسُ الإنجيلى العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيرس كورونا؛ وبناءً عليه قرر المجلس العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

كما قرر المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب تكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، بمتابعة ورصد الوضع الطبى فى جميع كنائسنا الإنجيليَّة، خلال شهرى فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

 


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