اليوم السابع
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الكشف على 3062 مواطنا خلال قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بأسوان.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:41 م
الكشف على 3062 مواطنا خلال قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بأسوان.. صور رعاية طبية للأهالى بالمجان
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى فى الرقبة بمركز دراو، وقرية سنغارى بمركز نصر النوبة، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة.

وأكد الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة، أن القافلة استمرت لمدة يومين فى كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 3062 مواطنا.

وأشار إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

رعاية طبية للأهالى بالمجان
رعاية طبية للأهالى بالمجان

 

قافلة طبية
قافلة طبية

اسوان

حياة كريمة

قافلة طبية

اخبار اسوان

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