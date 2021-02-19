الكشف على 1455 مريضا خلال قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية سنطيس فى دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية سنطيس بمركز دمنهور يومى 17 و18 فبراير الجارى، وذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

وتمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1455 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 327 حالة باطنة، و 176 حالة جراحة عامة، و 74 حالة اسنان، و 117 حالة من الرمد، و 63 نساء وتوليد ، و 350 حالة اطفال، و100 حالة مسالك بولية، و 77 حالة أنف وأذن، و 123 حالة جلدية، و48 حالة تنظيم الأسرة.