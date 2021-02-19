اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 07:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على مالك منزل وآخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى أبو النمرس

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:10 ص
القبض على مالك منزل وآخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى أبو النمرس التنقيب عن الاثار - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك منزل وآخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل المتهم الأول في قرية بأبو النمرس، وتم العثور على أعمال حفر، سراديب داخل المنزل، وأدوات تستخدم في التنقيب، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطار يفيد ضبط عدد من الأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بقرية في أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط مالك المنزل وآخرين بصحبته، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة، وسراديب أسفل المنزل، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في الحفر.

تم تشميع المنزل واتخاذ الإجراءات الازمة، خشية تعرضه للانهيار، بسبب أعمال الحفر أسفله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


التنقيب عن الاثار

العثور على اثار

البحث عن الاثار

اثار ابو النمرس

تنقيب بابو النمرس

تجارة الاثار بابو النمرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة