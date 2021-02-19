القبض على مالك منزل وآخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك منزل وآخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل المتهم الأول في قرية بأبو النمرس، وتم العثور على أعمال حفر، سراديب داخل المنزل، وأدوات تستخدم في التنقيب، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطار يفيد ضبط عدد من الأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بقرية في أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط مالك المنزل وآخرين بصحبته، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة، وسراديب أسفل المنزل، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في الحفر.

تم تشميع المنزل واتخاذ الإجراءات الازمة، خشية تعرضه للانهيار، بسبب أعمال الحفر أسفله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.