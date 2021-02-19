اليوم السابع
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القبض على عصابة تخصصت في فك تشفير الفضائيات

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:20 م
القبض على عصابة تخصصت في فك تشفير الفضائيات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الشرقية) بإدارة المحل لبيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات الفضائية المشفرة "غير مصرح بتداولها" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم حال إدارته لنشاطه، وعثر بداخل المحل على (206 جهاز ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة – 50 قطعة "لانة" تستخدم للتوصيل بالأجهزة لفك الشفرات عن طريق الإتصال بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية تستخدم على الأجهزة - راوتر للإتصال بالإنترنت) ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

 

 

 


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