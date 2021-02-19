اليوم السابع
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القبض على زوجة وشقيقها بتهمة الشروع في قتل زوجها بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:50 م
القبض على زوجة وشقيقها بتهمة الشروع في قتل زوجها بمدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل وشقيقيها، لشروعهما في قتل زوج المتهمة، بسبب خلافات زوجية، حيث اعتدا عليه داخل شقته بآلة حادة، واعتقدا وفاته، إلا أنه استغاث بجيرانه، وتم نقله إلى المستشفى .
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بالاعتداء على سائق داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، بآلة حادة، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
بإجراء التحريات تبين أن زوجة المجني عليه استعانت بشخص وشقيقه، للتخلص من زوجها إلا أن المصاب استغاث بجيرانه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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الحوادث

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