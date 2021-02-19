اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العربية: المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يصل بنغازى للقاء حفتر

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:04 م
العربية: المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يصل بنغازى للقاء حفتر حفتر
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها نقلا عن مصادرها، بأن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وصل إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

وفى وقت سابق، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر دعم القوات المسلحة لعملية السلام في البلاد وسعيها للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

وذكرت قناة ليبيا الحدث، أن ذلك خلال اجتماع عقده حفتر في مكتبه في بنغازى أمس، الخميس، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وأعرب حفتر عن دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.


المبعوث الاممى الجديد

ليبيا

الحكومة الليبية

حفتر

المشير خليفة حفتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ليبيا تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:00 ص

مساعد وزير الخارجية السابق: مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا

الخميس، 18 فبراير 2021 11:16 م

ليبيا.. كوبيش يؤكد دعمه للحكومة الليبية الجديدة وإجراء الانتخابات

الخميس، 18 فبراير 2021 10:56 م

تنسيقية شباب الأحزاب: زيارة رئيس وزراء ليبيا تؤكد ريادة مصر عربيا وأفريقيا

الخميس، 18 فبراير 2021 09:50 م

المكتب الإعلامى لرئيس وزراء ليبيا: نتطلع للتعاون مع مصر لتثبيت دعائم الاستقرار

الخميس، 18 فبراير 2021 07:53 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد لرئيس حكومة ليبيا حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء

الخميس، 18 فبراير 2021 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة