العربية: البيتكوين تواصل صعودها وتلامس سقف 53 ألف دولار

إبراهيم حسان

واصلت عملة "البيتكوين" الرقمية صعودها لتلامس سقف 53 ألف دولار، لأول مرة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس بلدية ميامي، فرانسيس سواريز، إن مدينة ميامي تسعى إلى تبنى عملة البيتكوين فى عملياتها، وهي خطوة يمكن أن تحقق أرباحًا من حيث جذب شركات التكنولوجيا.

ووافقت لجنة المدينة عبر تصويت نتيجته 4-1 على خطوة أولى في اقتراح العمدة للسماح باستخدام بتكوين لدفع رواتب عمال المدينة ولسكان المدينة والشركات لتسديد الرسوم والضرائب باستخدام العملة المشفرة.