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الصحة عن نقص ألبان الأطفال: لأول مرة لدينا 5 ملايين عبوة كمخزون استراتيجى

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:00 ص
الصحة عن نقص ألبان الأطفال: لأول مرة لدينا 5 ملايين عبوة كمخزون استراتيجى الصحة و ألبان الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير 20 مليون علبة ألبان شبيهة بلبن الأم، منها 1.5 مليون علبة لمرضى التمثيل الغذائى، مضيفة أنه تم توفير 5 ملايين عبوة ألبان كمخزون استراتيجى.
 
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن عجز فى الأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأدوية الحيوية أو ألبان الأطفال بالصيدليات أو الأسواق، مُشددةً على توافر جميع الأدوية وألبان الأطفال بكافة المحافظات، وأن مخزونها الاستراتيجى مُطمئن ويكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.  
 
 
وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثانى في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.  
 

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الصحة

لبن الاطفال

مرضى التمثيل الغذائى

اليوم السابع بلس

وزارة الصحة

البان الاطفال

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