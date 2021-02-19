اليوم السابع
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الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة.. موشن جرافيك

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:19 م
الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة.. موشن جرافيك دار الإفتاء
كتب لؤى على

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أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ ذلك إذا لم يقتدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم.
 
 
وأضاف فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أنه لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع من ذلك، فعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» .. وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني.
 
وأوضحت دار الإفتاء في الفيديو أن الإسلام لم يفرض عددًا معينًا من الأطفال ننجبهم .. ولم يدعُ إلى كثرة النسل دون ضوابط، مشيرة إلى أن الإسلام أوجب إحسان تربية الأبناء على كافة المستويات.. واعتبر الأولاد أمانة حذَّر من التفريط فيها.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».

دار الافتاء

موشن جرافيك

الزيادة السكانية

تنظيم النسل

حكم تنظيم النسل

اليوم السابع بلس

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