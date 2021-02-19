الشرطة البريطانية تضبط كوكايين بقيمة 250 مليون دولار مهربة فى شحنة موز

لندن (رويترز)

ضبطت الشرطة البريطانية، أكثر من طنين من الكوكايين فى واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات فى البلاد إلى الآن وذلك عندما اكتشفت كمية قيمتها 184 مليون جنيه إسترلينى (250 مليون دولار) من المخدر الممنوع معبأة فى صناديق شحنة موز قادمة من كولومبيا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (إن.سي.أيه)، فى بيان اليوم الجمعة إن الشرطة ألقت القبض على عشرة رجال فى شمال لندن بعد أن عثرت على المخدرات فى ميناء بورتسموث الدولى هذا الأسبوع.

ووصلت كمية الكوكايين التى تزن 2.3 طن فى 41 صندوقا باعتبارها شحنة مشروعة من الموز على سفينة شحن، والرجال العشرة بين 21 و56 من العمر ولا يزالون قيد الاحتجاز ووجهت السلطات لهم تهمة استيراد مخدرات من الفئة الأولى.

وقال جون كولز رئيس العمليات الخاصة فى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة "هذه عملية ضبط ضخمة حرمت أفراد الجريمة المنظمة من أرباح بمئات الملايين".