اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمحول كهرباء بخور عواضة فى أسوان.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:29 م
السيطرة على حريق بمحول كهرباء بخور عواضة فى أسوان.. صور الحريق
أسوان - عبد الله صلاح

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سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الجمعة، على حريق شب بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ما أدى إلى احتراق محول كهربائى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغا من بنشوب حريق بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ما أدى إلى احتراق محول كهربائى، وذلك بسبب انتشار القمامة بالمكان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وفى سياق آخر، وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما جرائم التنقيب عن المعادن.

وتمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان من ضبط (سيارة نصف نقل) مُحمل عليها (100 جوال  من  أحجار  الكوارتز  التى  يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى طن)، وبمواجهة قائدها أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لإستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

 

حريق محول
حريق محول

 

محاولة إطفاء الحريق
محاولة إطفاء الحريق

 

منطقة خور عواضة
منطقة خور عواضة

 

 


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