السيطرة على حريق بمحول كهرباء بخور عواضة فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الجمعة، على حريق شب بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ما أدى إلى احتراق محول كهربائى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغا من بنشوب حريق بمنطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ما أدى إلى احتراق محول كهربائى، وذلك بسبب انتشار القمامة بالمكان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وفى سياق آخر، وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما جرائم التنقيب عن المعادن.

وتمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان من ضبط (سيارة نصف نقل) مُحمل عليها (100 جوال من أحجار الكوارتز التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى طن)، وبمواجهة قائدها أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لإستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.



حريق محول



محاولة إطفاء الحريق