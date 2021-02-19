اليوم السابع
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السعودية تسجل 337 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:13 م
السعودية تسجل 337 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا فيروس كورونا - أرشيفية
إبراهيم حسان

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سجلت المملكة العربية السعودية، 337 إصابة جديدة وشفاء 346 و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وفى وقت سابق، قالت دراسة إسبانية إن أكثر من 20 مليون سنة من الحياة فقدت بسبب فيروس كورونا وقتل الفيروس أشخاصًا قبل 16 عامًا من حياتهم، حيث أوضح الباحثين أن خطر كورونا لم يعد مقتصرا فقط على كبار السن ولكنه شكل خطرا أيضا على حياة الشباب.

 

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية: حقق أكاديميون إسبان في عدد الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا في 81 دولة حول العالم ، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، وقارنوا الفرق بين عمر الشخص عند وفاته مع فيروس كورونا بمتوسط ​​العمر المتوقع في البلدان المتأثرة بشدة.

 

وأظهرت الدراسة أن نيبال كانت الدولة الأكثر تضرراً في العالم، من حيث عدد سنوات العمر التي فقدت من الضحايا نتيجة خساره حياتهم بسبب كورونا، تلاها بوليفيا والسلفادور والجمهورية الدومينيكية وكينيا، في الطرف الآخر من المقياس كانت بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورج وسلوفينيا والسويد وسويسرا ، والتي شهدت جميعها خسارة أقل من 10 سنوات في حالة وفاة فيروس كورونا.


انتشار فيروس كورونا

كورونا فى السعودية

كورونا

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