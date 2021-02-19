الزراعة: تطهير الآبار وتأهيل السدود للاستفادة من مياه الأمطار بالمناطق الصحراوية

كتب عز النوبى

واصلت اللجان الفنية التابعة لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لكافة أجهزة وقطاعات الوزارة بالمتابعة الدورية لآثار التقلبات الجوية الحالية على المزارعين بكافة مناطق الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المحطات البحثية التابعة للمركز قامت على الفور بمتابعة الزراعات التى توجد فى نطاق كل محطة وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين لتجنب اضرار موجة الطقس المتقلب، ففى مطروح قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بتكثيف فرق تطهير الابار لاستيعاب معظم مياه الامطار للاستفادة منها خلال فترات الجفاف كما تم المرور على كافة السدود الحجرية والترابية بمنطقة مطروح .

وأضاف أنه تم توجيه البدو بضرورة المشاركة فى إعادة تأهيل السدود الحجرية بعد موجة الطقس الحالية، وفى واحة سيوة قام الباحثين بالمحطة بالمرور على المزارعين للاطمئنان على زراعات البرسيم والقمح والزيتون بالواحة وتقديم النصح والارشاد للمزارعين بضرورة رى الزراعات للتخفيف من شدة البرودة والصقيع التى تعرضت لها واحة سيوة وفى شمال سيناء قامت الفرق البحثية بمحطتى جنوب القنطرة ومحطة بحوث شمال سيناء ببالوظة بالمرور على الزراعات المكشوفة والمحمية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وتم ارشاد المزارعين بضرورة رش المغذيات والاحماض الامنية وكذا رش مركبات تحتوى على سلسكات بوتاسيوم لكافة الزراعات وذلك لإحداث الاتزان بين النبات والجو مع ضرورة احكام وغلق كافة منافذ الصوب الزراعية للحفاظ على الزراعات داخل الصوب من شدة الرياح التى تعرضت لها المحافظة خلال موجة الطقس السيئ.

وفى محافظة جنوب سيناء قامت المحطة البحثية بجنوب سيناء بتقديم كافة الدعم الفنى والارشادى للمزارعين بنطاق المحطة حيث وفرت المحطة مسبقاً للمزارعين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية والتنبؤات المستقبلية للتغيرات المناخية لتجنب موجات الطقس السيئ كما قامت المحطة بتفقد الزراعات داخل الوديان للوقوف على مدى الاضرار التى لحقت بالمزارعين نتيجة السيول التى تعرضت لها معظم الوديان وأثرت بدورها على بعض الزراعات.

وعلى الفور قامت المحطة بتوفير شتلات بديله لأشجار الزيتون والليمون للمزارعين تعويضاً للأشجار التى أتلفتها السيول خلال موجة الطقس الحالية وأفاد زغلول بأن الفرق البحثية مستمرة فى عمليات المتابعة والتنسيق والتواصل مع كافة المزارعين والمجتمع المدنى لمتابعة الموقف الحالى لموجة الطقس الحالية وتلافى أى اثار محتملة لهذه الموجة مستقبلا.