الزراعة × أسبوع.. 17 مليون جنيه لتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان بالمحافظات

كتب عز النوبى

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" فى نسخته رقم 26، حول الحصاد الاسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجارى وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة.

وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء وزير الزراعة والأوقاف، والري، والمالية، لمتابعة عدد من أنشطة وزارتى الزراعة والأوقاف.

والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتى الإصلاح الزراعى والأوقاف المصرية فيما يتعلق بالأراضى والأطيان الزراعية، فضلا عن اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والكهرباء والري، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضى بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.

وترأس القصير بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد) الوفد المصرى فى اجتماعات الدورة الرابعة والاربعين لمجلس محافظى الايفاد، والتى تعقد تحت عنوان: التنمية الريفية شرط أساسى للصمود العالمي، خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير الجارى، كما وافق وزير الزراعة على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات، حيث يصبح بذلك إجمالى ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

واشار الحصاد الأسبوعى للوزارة، الى اعلان لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة، موافقتها على بيان وزير الزراعة، والذى ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس، بجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، وخطتها المستقبلية.

وعلى صعيد موجة الطقس السيء، والتقلبات الجوية الحالية، اشار الانفوجراف الى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الموجة، حيث قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر فى انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزارعين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية، حيث وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديرى المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التى تواجه المزراعين والمربين، كما كلف كافة أجهزة الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم الفنى اللازم للمزارعين والفلاحين فى هذه الظروف، كما أصدرت الوزارة مجموعة من التوصيات، التى تهدف إلى توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، بإتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة والمنخفض الجوى الذى تعرضت له البلاد وخصوصا الرياح و الأمطار؛ للحفاظ على الثروة النباتية، والحيوانية، وتفادى أية خسائر محتملة قدر الامكان.

كما قام وفد من مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، بتفقد حالة المحاصيل الشتوية، بمحافظات الصعيد، بداية من محافظة المنيا، وحتى اسوان والاطمئنان عليها خلال هذه الظروف الجوية السيئة التى تشهدها البلاد حاليا، كذلك متابعة خطة الدولة بالتحول من الرى بالغمر إلى التنقيط واستخدام اساليب الرى الحديثة، فضلا عن متابعة زراعة محصول القصب فى محافظات الصعيد والتى يتم زراعتها بنظام الشتلات وباستخدام أساليب الرى الحديث الامر الذى يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان من 40 حتى 60 طن كما يسهم فى ترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والمكافحة وايضا توفير الأسمدة، فضلا عن قيام وفد مركز بحوث الصحراء بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.

وتفقد وفد من معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، زراعات محصول القمح بمحافظة بنى سويف للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول، والاكتشاف المبكر لأى إصابات بمرض الصدأ الأصفر، كما تفقد وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية حقول وزراعات القمح والفول البلدى بمحافظة الشرقية، بصحبة وفد من المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة "إيكاردا"، وذلك ضمن انشطه مشروع الابتكار فى الزراعة لصالح صغار المزارعين، وقد استمع الوفد للمزارعين ومدى رضاهم عن الاصناف والتكنولوجيات الموفرة للمياه.

كما قام فريق بحثى فنى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، بإجراء دراسات حصر وتصنيف التربه للمساحه المقترحة للاستغلال الزراعى بغرب السويس والتى تقدر بحوالى ٥٩ الف فدان وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة وكليه الزراعة جامعه بنها وجهاز تحسين الاراضى بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس، حيث يضم الفريق ٢٨ عضوا من الباحثين والمعاونين.

واعلنت الوزارة هذا الاسبوع عن ان إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بلغ حوالي2 مليون رأس من الماشية، وذلك ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية، والتى بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وفى سياق متصل أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخصاً حول انشطته منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، حيث تضمن إصدار 3000 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل عدد 1325 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلاً عن إصدار عدد (80) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة.

كذلك تشكيل 40 لجنة للمرور المفاجئ على عدد (50) مصنع ومتجر لإنتاج وتداول الألبان لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى، كما تم اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد (85) مصنع اعلاف ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى للتأكد من جاهزية المصانع لانتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم الموافقة على تصدير كمية (18 طن طيور مجمده + 3 مليون بيضة مائدة + 15 ألف بيضة تفريخ كتكوت بياض + 31 ألف كتكوت بياض عمر يوم + 44 طن صفار وبياض بيض مبستر).

كما تم ضبط 66 طن أعلاف وخاماتها غير مطابقة للمواصفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كذلك تم الإشراف على إعدام 38 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية والتى أستوردت على أساسها، ونظم القطاع 15 ندوة توعوية وإرشادية ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى لصغار مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لتعريفهم بالمشروعات القومية والفرص التمويلية التى توفرها الدولة والوزارة من أجل تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة.