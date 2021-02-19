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الدفاع المدنى السعودى يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض من مناطق المملكة

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:13 م
الدفاع المدنى السعودى يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض من مناطق المملكة أمطار بالسعودية
كتب محمد جمال

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دعت المديرية العامة للدفاع المدنى وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد المقبلين، وتستمر السحب على مرتفعات مناطق ( نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية ) ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، بحسب " واس".

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

 


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السعودية

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الرياض

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