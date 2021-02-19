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الدستورية تنظم اجتماعا تحضيريا لمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية الخامس

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:00 ص
الدستورية تنظم اجتماعا تحضيريا لمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية الخامس مؤتمر الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تنظم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، اجتماعًا تحضيريًّا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقية، والمنتظر عقده فعليا خلال وقتا لاحقة خلال العام 2021.

وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام لاجتماع القاهرة، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الأفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.

وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتى على رأسها "العدالة الإلكترونية في أفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا".

وأضاف المستشار الدكتور عادل عمر شريف أن نسبة المشاركة تزيد على 45 محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين؛ وسيشارك في الاجتماع التحضيري كذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.


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