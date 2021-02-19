الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

كتب محمود عبد الراضي

ضبطت وزارة الداخلية 12567 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12469 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (98) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (560) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (191) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1402) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.