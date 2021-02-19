اليوم السابع
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الداخلية تضبط شبكة لتوزيع الإنترنت على المواطنين دون ترخيص

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:43 م
الداخلية تضبط شبكة لتوزيع الإنترنت على المواطنين دون ترخيص حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية بالبحيرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتصالات.

وأكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات قيام (شخص، مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت لتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية متخذاً من محل إقامته مركزاً لإدارة النشاط .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام عبارة عن ( 12 سويتش – 2 مقوى إشارة خارجى - 2 كيسة كمبيوتر - 12 راوتر - لوحة مفاتيح- مجموعة من الأسلاك والكابلات خاصة بتوصيل الشبكات)، بمواجهة المذكور أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً  .

 

 

 


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