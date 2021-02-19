الحماية المدنية تنقل سيدة مريضة الى المستشفى بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد-كريم صبحى

استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، لاستغاثة إحدى السيدات تعانى من مرض السمنة المفرطة، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة من (إحدى السيدات مسنة ، مقيمة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات بدائره قسم شرطة مصرالقديمة) وأفادت بشعورها بحالة إعياء شديدة وطلبت نقلها لأحدى المستشفيات .

على الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتمكنت من مساعدتها ونقلها بسيارة الإسعاف لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وتبين أنها تعانى من السمنة المفرطة والسكر والضغط، وقد لاقى سرعة انتقال القوات، وحسن التعامل مع الموقف واستحسان المواطنين من قاطنى المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .