"التوعية الصحية" ينظم جولات لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصل فريق التوعية والإعلام التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات التوعية الميدانية، بالإضافة لعقد لقاءات وحملات توعية بالمواطنين داخل محافظة أسوان، لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

وقال أحمد عطية، مسئول الإعلام بالصحة، إنه تم عقد لقاءات بعدد من القيادات الشعبية وممثلي الجمعيات الأهلية بمدينة دراو، بالإضافة لذلك تم تنظيم حملات توعية ميدانية ولقاءات مع المواطنين بعدد من المناطق السكنية والشوارع بمدينة دراو.

وأضاف "عطية"، فى بيان صحفى أنه تم أيضا تنظيم لقاءات توعية في عدد من الوحدات الصحية والمنشأت العامة شملت الأماكن الآتية، وحدات الغابة، الرقبة، المركز الطبي، نجع العرب بمركز دراو، وحدة الإسماعيلية بكوم أمبو، ووحدة البراسى بإدفو غرب ومستشفى مصر الدولى، وحدة المفالسة، وحدة وادي عبادي ، وحدة بالغوالية بإدفو.

وأشار إلى أن حملات التوعية الميدانية شملت أيضا المركز الطبي بالنفق بأسوان، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

يأتى ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية فى أسوان المتواصلة في مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.



التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل



توعية المواطنين فى المنازل



جهود فريق الإعلام