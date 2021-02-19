"التنمية المحلية": "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أكثر من 1400 مشروع

ماجد تمراز

أكد الدكتور ولاء جاد كريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية اجتمع مع الجهات المنفذة لمبادرة حياة كريمة، في اجتماع ضم 5 محافظين، وهو جزء من اجتماعات مستمرة في الانعقاد، من أجل التنسيق بين الوحدات المحلية وبين باقي الجهات حتى يتم استخراج التراخيص والأوراق المطلوبة الخاصة بعملية التنفيذ.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc: "حاليا مبادرة حياة كريمة انتهى العمل في معظم قرى المرحلة الأولى، بالتوازي مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستضم الريف المصري بالكامل، وهناك ما يزيد عن 1400 مشروع في أطوار البناء المختلفة".

وقال: "لدينا عدد كبير من المشروعات دخلت حيث التنفيذ، منهم 360 مشروع خاص بالصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى خاصة بوصلات المياه والتطوير".