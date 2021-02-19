التصريح بدفن جثة فنى تكييف سقط من مكان مرتفع أثناء العمل بـ"6 أكتوبر"

كتب أحمد الجعفرى - سليم على

صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة فني تكييف لقى مصرعه، خلال تركيب جهاز بمحل تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر.

وتبين من خلال التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، حيث سقط المتوفى من أعلى سقف تحطم به، لصنعه من الجبس وليس خرسانة، مما أدى لاصطدامه بسقالة حديدية وسقوطه أرضا، ليلقى مصرعه في الحال.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل محل تحت الإنشاء، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى "أحمد ضاحي" فني تكييف، وصاحب مكتب لمقاولات التكييف والتبريد، والصيانة، سقط من أعلى سقف محل خلال تركيب جهاز تكييف، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

زميل الضحية، كشف تفاصيل الحادث لرجال المباحث، باعتباره شاهد عيان، وفقال إنه والضحية توجها للمحل لتركيب تكييف وخلال عملهما في تركيب الوحدة الخارجية للجهاز، توجه الضحية لإنهاء العمل بالوحدة الداخلية، إلا أنه سقط نتيجة انهيار جزء من السقف المصنوع من الجبس وليس الخرسانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 27، رقم القيد 802، إداري، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.