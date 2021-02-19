التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى حادث انقلاب جرار زراعى بإحدى ترع سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 45 سنة مصرعه بناحية قرية المجابرة دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، فى حادث انقلاب جرار زراعى بالترعة المجاورة للطريق، حيث تم انتشال الجثة والجرار، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانقلاب جرار زراعى بأحد الترع ووفاة قائده وتم إنتشال الجثة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد مصطفى فرغل مفتش المباحث والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول "حاتم أ م م" 45 سنة عامل ويقيم بناحية المجابره دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام "جثة هامدة" ادعاء حادث جرار زراعي

وبالانتقال وسؤال شقيقه "البدري أ م م" 28 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء قياده شقيقه المذكور جرار زراعي بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده، ما أدي لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

تم استخراج الجرار الزراعي من الترعة والتحفظ عليه، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق "، ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.