البيت الأبيض يكشف أبرز القضايا على طاولة بايدن فى اجتماع "السبع الكبار"

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش التعامل العالمي مع جائحة كورونا، وجهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي، خلال اجتماعه مع قادة دول مجموعة السبع الكبار اليوم الجمعة.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن جو بايدن سيركز على العامل العالمي مع فيروس كورونا، بما في ذلك إنتاج اللقاحات وتوزيع التوريدات، إضافة للجهود الرامية لمكافحة العدوى.



ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي سيناقش أيضا الحاجة إلى الاستثمار في القدرة التنافسية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الصين علاوة على تغير المناخ وسيبحث تعافي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أهمية استمرار جميع الدول الصناعية بدعم التعافي الاقتصادى.