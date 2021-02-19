اليوم السابع
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البيت الأبيض: قبلنا عرضا أوروبيا للحوار مع إيران.. ولا نخطط لرفع العقوبات

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:22 م
البيت الأبيض: قبلنا عرضا أوروبيا للحوار مع إيران.. ولا نخطط لرفع العقوبات البيت الأبيض
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن البيت الأبيض، قبول عرضا أوروبيا للوساطة في الحوار مع إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتابع البيت الأبيض: "لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أكد أنه "يجب مواجهة الأفعال المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن: "على أوروبا والولايات المتحدة التعاون لمواجهة أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران.
 

البيت الابيض

ايران

امريكا

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