البيت الأبيض: قبلنا عرضا أوروبيا للحوار مع إيران.. ولا نخطط لرفع العقوبات

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن البيت الأبيض، قبول عرضا أوروبيا للوساطة في الحوار مع إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتابع البيت الأبيض: "لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أكد أنه "يجب مواجهة الأفعال المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن: "على أوروبا والولايات المتحدة التعاون لمواجهة أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران.