اليوم السابع
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البنتاجون يفتح الباب لاحتمال إرسال قوات إضافية للعراق

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:00 ص
البنتاجون يفتح الباب لاحتمال إرسال قوات إضافية للعراق عناصر من الجيش الامريكى
واشنطن أ.ش.أ

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فتحت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " الباب أمام احتمال إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق كجزء من مهمة تدريبية موسعة حديثا لحلف شمال الأطلسى " ناتو" بهدف دعم القوات العراقية وضمان عدم عودة النشاط للتنظيمات الارهابيه.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التهديد الذى تشكله إيران على المنطقة، رغم سحبها مؤخرا حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من المنطقة.

وقال كيربى فى مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الأمريكية، إن "من الشائع أن تقوم وزارة الدفاع بإعادة نشر القطع البحرية، لكن لدينا أصول بحرية للدفاع عن مصالحنا وتلبية احتياجاتنا واحتياجات حلفائنا الأمنية" بالمنطقة.

وأكد أن الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة، سيكون "داعما للدبلوماسية"، التى ستتبعها إدارة الرئيس بايدن، مضيفا "ندرك حجم التهديدات الإيرانية ويتم الآن إعادة تقييم وجودنا العسكرى فى المنطقة، ونحن على اتصال مع الجنرال ماكينزي، قائد القيادة الوسطى، بشأن هذه القدرات".

 

 


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