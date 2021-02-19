الإعلاميين تقرر إيقاف تامر أمين عن ممارسة العمل الإعلامى وإحالته للتحقيق

كتب محمد السيد

أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قراراً بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم برامج على قناة النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامى التابع للنقابة، والذى أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وأكد نقيب الإعلاميين احترام النقابة وجموع الإعلاميين لأهلينا جميعاً وبخاصة في صعيد مصر .

كانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت من قبل وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والاخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف فى نشر القضايا الأخلاقية التى تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

جدير بالذكر، أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التى تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، والتى من شأنها ان تسئ لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.