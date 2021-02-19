اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 08:33 ص
خالد صلاح
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الأسهم الأمريكية تهبط مع تجدد خسائر التكنولوجيا وارتفاع طلبات إعانة البطالة

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:00 ص
الأسهم الأمريكية تهبط مع تجدد خسائر التكنولوجيا وارتفاع طلبات إعانة البطالة مؤشر اقتصادى
نيويورك (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأمريكية مع انصراف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا الكبيرة، فى حين أشارت زيادة مفاجئة فى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تعاف هش لسوق العمل بالولايات المتحدة.

 

وانخفضت أسهم أبل ومايكروسوفت وتسلا وألفابت بين 0.5 و1.2 بالمئة، لتضغط على المؤشرين القياسيين ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.

 

ونزلت أسهم فيسبوك بينما تعكف السوق على تقييم التداعيات الأوسع لقرارها حجب المحتوى الإخبارى فى أستراليا.

 

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعى 118.7 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 31494.32 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 17.3 نقطة أو 0.44 بالمئة ليسجل 3914.03 نقطة، وهبط ناسداك 100.14 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 13865.36 نقطة.

 

 


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تجدد خسائر التكنولوجيا

طلبات إعانة البطالة

الاقتصاد الامريكى

أمريكا

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