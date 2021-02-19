استمرار رفع مياه الأمطار لليوم الرابع وإيقاف حالة بناء بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، استمرار أعمال رفع مياه الأمطار، لليوم الرابع على التوالى، أثناء وبعد هطول الأمطار على عدد من المدن والقرى صباح اليوم، وانتشرت معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لرفع مياه الأمطار، كما تمكن مجلس مدينة كفر الشيخ من إيقاف أعمال بناء مخالف بغرب المدينة أمام مسجد الرحمة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بغرب المدينة أمام مسجد الرحمة، كما تابع أعمال رفع مياه الأمطار بغرب وشرق المدينة، وبعدد من قرى المركز ومنها قرى اسحاقة والقرضا ودفرية وشنو، وصندلا، وغيرهم من القرى، موجهاً بالاهتمام بمحيط جميع المدارس، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة.

وأضاف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم الانتهاء من رفع مياه الأمطار بعدد من أحياء المدينة ومنها الميدان ومحرم والشركات والكشلة،شارع الجيش طريق بسيون حى جنوب، وشارع السينما وشارع سعد بحى جنوب، وجارى العمل فى رفع مياه الأمطار بتقسيم الحلو بحى شمال، ومازال العمل مستمر لاستكمال أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اولاً بأول، وتسليك خطوط الصرف الصحى ،وفتح المطابق.

وأكد أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أن العمل مستمر لليوم الرابع، لرفع مياه الأمطار من شوارع المدينة ،وقرى المركز، كما تابع رفع مياه الأمطار حول وداخل المدارس، وحول المصالح الحكومية .

وأضاف هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدى غازى، أنه تابع أعمال كسح مياه الأمطار بسيارة الوحدة المحلية من شوارع المدينة،وعدد من القرى المحيطة بالمدينة، ورفع مياه الأمطار حول المصالح الحكومية.

وقال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه أعلن استمرارحالة الطوارئ والأزمات ،لمجابهة الطقس المصحوب بالأمطار الرعدية الشديدة على السواحل الشمالية، مؤكدا إستعداد كافة القرى لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والتخلص منها فورا، بمضخات ومواتير وماكينات زراعية ، وغواطس وسيارات وجرارات سحب وشفط المياه ،كما تابع رفع مياه الأمطار بقرى المركز.

وأضاف وائل فرج ،رئيس مركز ومدينة فوه، أنه تابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، بالإضافة الى تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وقال شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أن العمل مازال مستمر لرفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة، وبقرى سد خميس، والفقهاء القبلية، والفقهاء البحرية، والروضة، والعبايدة، وقرى الحدادي، والبلاصى، ودمرو، وتابع تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تابع أعمال سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين وأمام المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس بالمدينة، وكذا بقرى التفتيش والزعفران، والكفر الشرقي، والبنا، وكوم الحجر، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى.

وقال أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تابع أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة والقرى ومنها قرية الكوم الطويل والكراكات ،وابشان،والجرايدة مؤكداً على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لرفع مياه الأمطار ومواجهة التغير فى الأحوال الجوية.

وأضاف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أن أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بالمدينة والقرى مستمر، فجارى رفع مياه الأمطار من قرى المرازاقة، وقونة، وصروه، وشباس عمير، والبكاتوش، كما تابع جمال فهمى رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة فى الشوارع والأحياء.



استمرار سحب مياه الامطار بمدينة سيدي غازي



استمرار سحب مياه الامطار